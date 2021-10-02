В России за сутки выявили 25 219 случаев заражения коронавирусом
11:43
За последние сутки в России выявлено 25 219 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 886 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 852 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494), Московской области (1483), Самарской области (614) и Воронежской области (589).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 560 767 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 028 летальных исходов, выздоровели 6 710 574 человека.
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