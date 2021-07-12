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В России за сутки выявили 25 140 новых случая коронавируса

11:20
Коронавирус в России. Фото Сергей Фадеичев, ТАСС
Коронавирус в России. Фото Сергей Фадеичев, ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 25 140 новых случая коронавируса в 84 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 710 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 429 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5403), Московской области (2566), Санкт-Петербурге (2029), Нижегородской области (522) и Свердловской области (464).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 808 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 712 летальных исходов, выздоровели 5 216 648 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3273

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