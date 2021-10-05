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В России за сутки выявили 25 110 случаев заражения коронавирусом, количество смертей достигло максимума

11:36
В России за сутки выявили 25 110 случай заражения коронавирусом. Фото Reuters
В России за сутки выявили 25 110 случай заражения коронавирусом. Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы. Из них 8,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 895 летальных исходов, что является максимальным показателем с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 18 568 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3827). При этом в столице зарегистрировали 72 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум с 4 августа.

Далее по количеству заражений идут Санкт-Петербург (1894), Московская область (1788), Самарская область (631) и Нижегородская область (602).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 637 427 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 211 696 летальных исходов, выздоровели 6 759 059 человек.

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Роман Шишов все материалы автора

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