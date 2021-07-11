В России за сутки выявили 25 033 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Из них 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 749 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 382 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5410), Московской области (2511), Санкт-Петербурге (2007), Нижегородской области (525) и Воронежской области (430).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 783 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 002 летальных исхода, выздоровели 5 200 219 человек.