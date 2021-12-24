В России за сутки выявили 24 703 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 24 703 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует канал «Оперштаб Москвы». Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 41 213 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2126), Санкт-Петербурге (2117), Московской области (1270), Красноярском крае (600) и Краснодарском крае (581).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 343 353 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 302 269 летальных исходов, выздоровели 9 180 379 человек.