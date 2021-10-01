В России за сутки выявили 24 522 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 887 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 955 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281), Московской области (1339), Самарской области (615) и Воронежской области (581).