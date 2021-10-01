Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 24 522 случая заражения коронавирусом

11:37
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 887 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 955 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281), Московской области (1339), Самарской области (615) и Воронежской области (581).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Спартак» вернул «Наполи» с небес на землю». Что думают в Италии о победе красно-белых
«Наполи» — «Спартак»: это было невероятно!
Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
«Я слишком уважал этого человека, чтобы заставить его жить в санатории». Последний матч Садырина за два месяца до смерти
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд