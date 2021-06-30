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В России за сутки выявили 21 042 новых случая коронавируса

11:35
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 356 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5823), Московской области (2583), Санкт-Петербурге (1503), Нижегородской области (358) и Брянской области (324).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 514 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 214 летальных исходов, выздоровели 5 000 393 человека.

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Сергей Разин все материалы автора

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