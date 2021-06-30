В России за сутки выявили 21 042 новых случая коронавируса
11:35
За последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 14 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 356 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5823), Московской области (2583), Санкт-Петербурге (1503), Нижегородской области (358) и Брянской области (324).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 514 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 214 летальных исходов, выздоровели 5 000 393 человека.
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