В России за сутки выявили 20 638 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 20 638 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,3 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 912 летальных исходов. Полностью выздоровели в России 40 692 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2739), Санкт-Петербурге (1529), Московской области (1197), Свердловской области (512), Иркутской области (463) и Челябинской области (483).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 479 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 948 летальных исходов, выздоровели 9 423 227 человек.