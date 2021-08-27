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В России за сутки выявили 19 509 новых случаев коронавируса

11:20
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1509), Санкт-Петербурге (1395), Московской области (786), Свердловской области (528) и Ростовской области (488).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 844 049 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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