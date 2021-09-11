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В России за сутки выявили 18 891 новый случай заражения коронавирусом

11:40
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1940), Санкт-Петербурге (1629), Московской области (645), Свердловской области (502) и Воронежской области (475).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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