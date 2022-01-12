В России за сутки выявили 17 946 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659), Московской области (1238), Ростовской области (367), Свердловской области (366) и Краснодарском крае (347).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 702 150 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 318 432 летальных исхода, выздоровели 9 758 364 человека.