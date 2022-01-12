Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 11:20

В России за сутки выявили 17 946 новых случаев заражения коронавирусом

Карен Саркисян
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659), Московской области (1238), Ростовской области (367), Свердловской области (366) и Краснодарском крае (347).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 702 150 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 318 432 летальных исхода, выздоровели 9 758 364 человека.

Коронавирус
0
Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте
Читайте также
Как сохранить молодость при помощи спорта?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер журналист Михаил Зеленский
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости