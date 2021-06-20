В России за сутки выявили 17 611 новых случаев коронавируса
11:09
За последние сутки в России выявлено 17 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 17,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 629 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8 305), Московской области (1 638), Санкт-Петербурге (1 019), Нижегородской области (249) и Республике Бурятия (235).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 человека.
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