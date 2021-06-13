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В России за сутки выявили 14 723 новых случая коронавируса

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 166 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7 704), Московской области (953), Санкт-Петербурге (862), Нижегородской области (184) и Республике Бурятия (170).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3054

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Иван Торопцев все материалы автора
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