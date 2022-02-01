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Сегодня, 11:44

В России за сутки выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом

Екатерина Савостина
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 125 836 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии. Предыдущий был установлен вчера, 31 января (124 070).

Количество госпитализаций составило 17 487 человек — на 92,4 процента больше, чем 31 января. Зафиксировано 663 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 40 301 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (21 533), Санкт-Петербурге (13 619), Московской области (11 475), Пермском крае (3303) и Челябинской области (3277).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 986 913 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 332 012 летальных исходов, выздоровел 10 288 582 человека.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4252
Коронавирус
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