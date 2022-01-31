Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 12:45

В России за сутки выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом: это новый максимум с начала пандемии

В России за сутки выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 124 070 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии. Предыдущий был установлен вчера, 30 января (121 228).

Количество госпитализаций составило 9090 человек — на 8 процентов меньше, чем 30 января. Зафиксирован 621 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 30 130 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (23 417), Санкт-Петербурге (15 802), Московской области (11 470), Челябинской области (3223), Пермском крае (3190).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 861 077 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 331 349 летальных исходов, выздоровел 10 248 281 человек.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4246
Коронавирус
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Шашилов рассказал, что Васнецова переносит коронавирус бессимптомно
В биатлонной сборной России на Олимпиаде новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
Биатлонистка Буртасова может отправиться на Олимпиаду 2 или 5 февраля
Никитина рассказала, как в команде отнеслись к новости о положительных тестах на ковид у Трегубова и Семенова
Скелетонист Трегубов опубликовал заявление по поводу пропуска Олимпиады в Пекине
Сорин рассказал, что погода в Пекине не мешает подготовке лыжной сборной России к Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости