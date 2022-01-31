В России за сутки выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом: это новый максимум с начала пандемии

За последние сутки в России выявлено 124 070 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии. Предыдущий был установлен вчера, 30 января (121 228).

Количество госпитализаций составило 9090 человек — на 8 процентов меньше, чем 30 января. Зафиксирован 621 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 30 130 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (23 417), Санкт-Петербурге (15 802), Московской области (11 470), Челябинской области (3223), Пермском крае (3190).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 861 077 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 331 349 летальных исходов, выздоровел 10 248 281 человек.