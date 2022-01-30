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Сегодня, 11:58

В России за сутки выявили 121 228 случаев коронавируса: это новый максимум с начала пандемии

В России за сутки выявили 121 228 новых случаев коронавируса
Иван Торопцев
Корреспондент
Эпидемия коронавируса в России.
Фото AFP

За последние сутки в России выявлено 121 228 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии. Предыдущий был установлен вчера, 29 января (113 122).

Количество госпитализаций составило 9 883 человека — на 32,2 процента меньше, чем 29 января. Зафиксировано 617 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 944 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (24 030), Санкт-Петербурге (17 833), Московской области (11 434), Ханты-Мансийском АО (2 954), Пермском крае (2 898) и Свердловской области (2 712).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 737 007 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровел 10 218 151 человек.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4239
Коронавирус
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