В России за сутки выявили 121 228 случаев коронавируса: это новый максимум с начала пандемии

За последние сутки в России выявлено 121 228 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии. Предыдущий был установлен вчера, 29 января (113 122).

Количество госпитализаций составило 9 883 человека — на 32,2 процента меньше, чем 29 января. Зафиксировано 617 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 944 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (24 030), Санкт-Петербурге (17 833), Московской области (11 434), Ханты-Мансийском АО (2 954), Пермском крае (2 898) и Свердловской области (2 712).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 737 007 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровел 10 218 151 человек.