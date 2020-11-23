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В России за сутки впервые более 25 тысяч новых случаев коронавируса

10:44
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 16 002 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 866), Санкт-Петербурге (2 926), Московской области (971), Нижегородской области (447) и Свердловской области (389).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.

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