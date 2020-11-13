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В России за сутки — вновь больше 21 тысячи случаев коронавируса

10:55
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 735 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 974), Санкт-Петербурге (1 756), Московской области (760), Нижегородской области (433) и Республике Карелия (378).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 880 551 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.

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