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В России за сутки — вновь больше 21 тысячи случаев коронавируса

10:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 811 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 997), Санкт-Петербурге (1 667), Московской области (729), Нижегородской области (421) и Архангельской области (340).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 858 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 032 летальных исхода, выздоровели 1 388 168 человек.

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