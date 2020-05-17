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В России за сутки — 9 709 новых случаев коронавируса

10:41
Эпидемия коронавируса в России.
Эпидемия коронавируса в России.
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4 207 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 855 человек), Московской области (907), Санкт-Петербурге (451), Нижегородской области (281) и Свердловской области (160).

Всего на день 17 мая в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

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