По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 434 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 111 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 190), Московской области (846), Санкт-Петербурге (363), Ростовской области (353) и Нижегородской области (211).

Всего на день 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.