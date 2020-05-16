По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 200 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 940 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 505 человек), Московской области (937), Санкт-Петербурге (525), Нижегородской области (229) и Ростовской области (112).

Всего на день 16 мая в России выявлено 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.