По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 994 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 297), Московской области (728), Санкт-Петербурге (364), Нижегородской области (315) и Свердловской области (283).

Всего на день 31 мая в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.