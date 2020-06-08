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В России за сутки — 8 985 новых случаев коронавируса

10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.35 по московскому времени 8 июня, за последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 36,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 112 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 957 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 001), Московской области (751), Санкт-Петербурге (326), Нижегородской области (305) и Свердловской области (249).

Всего на данный момент в России в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.

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