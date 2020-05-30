По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 367), Московской области (735), Санкт-Петербурге (365), Нижегородской области (289) и Свердловской области (261).

Всего на день 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.