По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5499 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 560), Московской области (831), Санкт-Петербурге (374), Свердловской области (279) и Нижегородской области (221).

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.