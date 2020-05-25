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В России за сутки — 8 946 новых случаев коронавируса

10:37
Эпидемия коронавируса в России.
Эпидемия коронавируса в России.
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5499 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 560), Московской области (831), Санкт-Петербурге (374), Свердловской области (279) и Нижегородской области (221).

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

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