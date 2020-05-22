По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 144 человека.

Также за сутки было сделано 285,7 тысяч тестов на коронавирус, за все время — 8,1 млн тестов.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 988), Московской области (824), Санкт-Петербурге (389), Нижегородской области (202) и Красноярском крае (150).

Всего на день 22 мая в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.