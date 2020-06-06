В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 6 июня, за последние сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 708 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 992), Московской области (758), Санкт-Петербурге (347), Нижегородской области (321) и Свердловской области (249).

Всего на данный момент в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.