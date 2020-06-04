В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 4 июня, за последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса. Из них 38,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 666 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 998), Московской области (767), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (319) и Свердловской области (298).

Всего на данный момент в России 441 108 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.