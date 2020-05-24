По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 599 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 363 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 516), Московской области (862), Санкт-Петербурге (384), Нижегородской области (221) и Ростовской области (152).

Всего на день 24 мая в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.