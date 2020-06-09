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В России за сутки — 8 595 новых случаев коронавируса

10:40
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10:40 по московскому времени 9 июня, за последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 36,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 709 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 572), Московской области (739), Санкт-Петербурге (318), Нижегородской области (292) и Свердловской области (242).

Всего на данный момент в России в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек.

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