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В России за сутки — 8 572 новых случая коронавируса

10:41
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 332), Московской области (773), Санкт-Петербурге (369), Нижегородской области (281) и Свердловской области (230).

Всего на день 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

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