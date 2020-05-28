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В России за сутки — 8 371 новый случай коронавируса

10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 8 371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 785 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 054), Московской области (774), Санкт-Петербурге (383), Свердловской области (268) и Нижегородской области (228).

Всего на день 28 мая в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исходов, выздоровело 150 993 человека.

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