По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 079 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 140), Московской области (793), Санкт-Петербурге (387), Свердловской области (235) и Нижегородской области (231).

Всего на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.