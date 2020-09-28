По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Этот показатель стал максимальным с 16 июня, тогда в РФ было подтверждено 8 248 заражений covid-19.

За сутки в России полностью выздоровело 2 702 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 217), Санкт-Петербурге (237), Московской области (212), Ростовской области (193) и Нижегородской области (165).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.