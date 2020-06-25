В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 342 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (885), Московской области (467), Ханты-Мансийском АО (319), Санкт-Петербурге (221) и Нижегородской области (217).

Всего на данный момент в России выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.