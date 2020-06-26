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В России за сутки — 6 800 случаев коронавируса

10:50
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 988 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (813), Московской области (390), Ханты-Мансийском АО (295), Санкт-Петербурге (223) и Нижегородской области (210).

Всего на данный момент в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.

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