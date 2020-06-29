В России за сутки — 6 719 случаев коронавируса
29 июня 2020, 10:40
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 6 719 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 4 343 человека.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (782), Московской области (335), Ханты-Мансийском АО (277), Иркутской области (236) и Санкт-Петербурге (219).
Всего на данный момент в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.
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