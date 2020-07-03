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В России за сутки — 6 718 новых случаев коронавируса

3 июля 2020, 10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 915 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (659), Московской области (298), Ханты-Мансийском АО (271), Санкт-Петербурге (263) и Иркутской области (249).

Всего на данный момент в России выявлено 667 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.

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