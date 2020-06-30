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В России за сутки — 6 693 случая коронавируса

30 июня 2020, 10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 9 220 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (745), Московской области (301), Ханты-Мансийском АО (279), Свердловской области (276) и Санкт-Петербурге (253).

Всего на данный момент в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.

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