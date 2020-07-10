В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 805 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (637), Санкт-Петербурге (300), Свердловской области (275), Ханты-Мансийском АО (263) и Алтайском крае (240).

Всего на данный момент в России выявлен 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.