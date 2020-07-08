В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 173 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 8 631 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (621), Санкт-Петербурге (295), Ханты-Мансийском АО (268), Свердловской области (263) и Иркутской области (240).

Всего на данный момент в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.