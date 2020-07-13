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В России за сутки — 6 537 новых случаев коронавируса

13 июля 2020, 10:53
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (672), Санкт-Петербурге (291), Ханты-Мансийском АО (270), Алтайском крае (235) и Свердловской области (218).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

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