  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

В России за сутки — 6 509 новых случаев коронавируса

10:38
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 805 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (568), Санкт-Петербурге (292), Свердловской области (276), Ханты-Мансийском АО (265) и Иркутской области (243).

Всего на данный момент в России выявлено 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир