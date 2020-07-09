В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 805 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (568), Санкт-Петербурге (292), Свердловской области (276), Ханты-Мансийском АО (265) и Иркутской области (243).

Всего на данный момент в России выявлено 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.