В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 175 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 804 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском АО (268), Свердловской области (245) и Алтайском крае (238).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 739 947 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.