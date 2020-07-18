В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 6 234 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 7 490 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (578), Свердловской области (259), Ханты-Мансийском АО (247), Санкт-Петербурге (238), и Нижегородской области (205).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.