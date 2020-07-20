В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 85 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 258 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (578), Ханты-Мансийском АО (236), Свердловской области (234), Санкт-Петербурге (195) и Нижегородской области (191).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.