В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлен 5 871 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 146 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 366 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (648), Свердловской области (251), Ханты-Мансийском АО (193), Красноярском крае (187), и Нижегородской области (184).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 806 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, выздоровели 597 140 человек.