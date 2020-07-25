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В России за сутки — 5 871 новый случай коронавируса

10:34
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлен 5 871 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 146 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 366 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (648), Свердловской области (251), Ханты-Мансийском АО (193), Красноярском крае (187), и Нижегородской области (184).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 806 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, выздоровели 597 140 человек.

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