В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 277 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (608), Свердловской области (249), Нижегородской области (202), Ханты-Мансийском АО (198) и Санкт-Петербурге (184).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.