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В России за сутки — 5 811 новых случаев коронавируса

10:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 444 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (645), Свердловской области (248), Ханты-Мансийском АО (196), Нижегородской области (194), и Санкт-Петербурге (181).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека.

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